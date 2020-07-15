Власти Хорватии разрешили въезд в страну россиянам, но со справкой об отсутствии коронавируса
Власти Хорватии разрешили въезд на территорию страны граждан всех государств, которые не входят в Евросоюз, в том числе и России, но при соблюдении определенных условий. Данное решение уже вступило в силу еще 11 июля
Власти Хорватии разрешили въезд на территорию страны граждан всех государств, которые не входят в Евросоюз, в том числе и России, но при соблюдении определенных условий. Соответствующее решение было принято правительством на основании рекомендаций Института общественного здоровья.
Данное решение уже вступило в силу еще 11 июля.
В правительстве уточнили, что гражданам третьих стран разрешается въезд в Хорватию с целью туризма, работы и бизнеса. Иностранцам необходимо будет предъявить на границе ваучер на проживание, а также отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за двое суток до прибытия. Без теста иностранцам придется изолироваться на 14 суток.
Хорватия стала первым членом Евросоюза, которая, несмотря на рекомендации Еврокомиссии, официально открыла границы для россиян. Правда, добраться до Хорватии россиянам будет сложно, так как международное авиасообщение Россия пока не возобновила, а сухопутные и морские границы остаются закрытыми.