«Газпром» получил рекордный убыток из-за теплой зимы и экспансии сжиженного природного газа
Российская газовая монополия «Газпром» в первом квартале текущего года получила рекордный убыток по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Убыток составил около 100 млрд рублей
Российская газовая монополия «Газпром» в первом квартале текущего года получила рекордный убыток по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Убыток составил около 100 млрд рублей.
Для сравнении, год назад «Газпром» за этот период получил чистую прибыль в размере 535,908 млрд рублей, а в текущем потерял 116,249 млрд рублей. Квартальная выручка монополии упала до 1739,832 млрд рублей.
«Интерфакс» отмечает, что «Газпром» получил первый квартальный убыток за пять лет, причем в традиционно самом прибыльном для себя периоде (включает два месяца зимы).
Падение выручки «Газпрома» связано с аномально теплой зимой 2020 года, а также экспансией сжиженного природного газа (СПГ). Продажи «голубого топлива» в Европу упали на 18%, а средняя цена экспорта сократилась на 37%. Таким образом выручка сократилась почти в два раза - с 1,064 трлн рублей год назад до 558 млрд рублей в текущем году.
В странах постсоветского пространства выручка от продажи газа упала на треть, до 90,9 млрд рублей, а спрос сократился на четверть. Поднять стоимость топлива «Газпром» смог только в России, однако и внутри страны объемы продаж сократились на 8,4%.