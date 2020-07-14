В уголовном деле экс-министра Михаила Абызова появились новые эпизоды
Соучастниками по данным преступлениям Следственный комитет считает бывших топ-менеджеров АО «Сибирская энергетическая компания» (СИБЭКО) Руслана Власова, Яну Балан и Оксану Роженкову, а также директора ООО «Ру-ком» Олега Серебренникова
Бывшему министру «Открытого правительства» Михаилу Абызову могут предъявить новые обвинения. Соучастниками по данным преступлениям Следственный комитет считает бывших топ-менеджеров АО «Сибирская энергетическая компания» (СИБЭКО) Руслана Власова, Яну Балан и Оксану Роженкову, а также директора ООО «Ру-ком» Олега Серебренникова.
По версии следствия, Михаил Абызов и остальные соучастники, действуя в составе организованной группы, похитили денежные средства компаний «СИБЭКО» и «РЭС» на общую сумму в размере 4 млрд рублей. Действия подозреваемых повлекли за собой необоснованную тарифную нагрузку на потребителей электрической энергии.
Похищенные средства были выведены из России и размещены на рублевых счетах в кипрских банках. Затем эти средства были переведены в доллары США.
Михаил Абызова также обвиняют в отмывании денег и подкупе, а именно в легализации похищенных денег через кипрские оффшоры. Нновые эпизоды вскрылись при расследовании первого дела в отношении экс-министра.