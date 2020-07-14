Прокуратура сообщила о долге подрядчика «Газпрома» перед рабочими в размере 14 млн рублей
Прокуратура Амурской области сообщила, что подрядчик «Газпрома» - компания «Ренейссанс Хэви Индастрис» - задолжала рабочим около 14,4 млн рублей. Зарплату несколько месяцев не получали около тысячи работников, задействованных на строительстве Амурского ГПЗ
Прокуратура Амурской области сообщила, что подрядчик «Газпрома» - компания «Ренейссанс Хэви Индастрис» - задолжала рабочим около 14,4 млн рублей. Зарплату несколько месяцев не получали около тысячи работников, задействованных на строительстве Амурского ГПЗ. Часть из них ранее устроили в знак протеста погром в офисе «Ренейссанса».
По факту невыплаты зарплаты возбуждено административное дело о нарушении трудового законодательства.
В свою очередь в «Рейнессансе» заявили, что финансовые разногласия с сотрудниками уже разрешены. Взбунтовавшиеся строители должны вскоре «полноценно вернуться к работам». Также рассматривается вопрос дополнительного премирования строителей, долгое время находящихся на вахте.
Напомним, что рабочие устроили погром в офисе компании и поломали технику в знак протеста из-за невыплаты зарплаты. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «Участие в массовых беспорядках» и «Хулиганство».