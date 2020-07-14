В Хабаровском крае возобновились протестные акции с требованием освободить Сергея Фургала
Участники митинга по уже сложившейся традиции собрались возле здания правительства Хабаровского края и потребовали немедленного освобождения Фургала, а также отставки президента Владимира Путина. Люди скандируют «Фургал – это наш выбор!»
В Хабаровском крае во вторник, 14 июля, возобновились протестные акции с требованием освободить из-под стражи губернатора региона Сергея Фургала.
Участники митинга по уже сложившейся традиции собрались возле здания правительства Хабаровского края и потребовали немедленного освобождения Фургала, а также отставки президента Владимира Путина. Люди скандируют «Фургал – это наш выбор!».
Хабаровский штаб Алексея Навального сообщил о провокаторах на митинге, которые пришли с плакатом «Путин - вор». Спустя некоторое время их задержали.
Манифестанты двинулись по центральной улице города в сторону Амура, а водители автомобилей выражают им поддержку гудками, сообщает Znak.com.
Ранее представитель президента России Дмитрий Песков назвал митинги в Хабаровске «нестандартной и эмоционально резонансной» ситуацией. В тоже время он заявил, что обвинения в адрес Сергея Фургалы выдвинуты очень серьезные.