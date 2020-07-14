В АТОР сообщили о готовности восьми стран принять российских туристов «хоть завтра»
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила о готовности восьми стран принимать российских туристов «хоть завтра». Это Турция, Куба, Доминиканская республика, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и Объединенные Арабские Эмираты
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила о готовности восьми стран принимать российских туристов «хоть завтра». Это Турция, Куба, Доминиканская республика, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и Объединенные Арабские Эмираты.
Майя Ломидзе сообщила, что часть стран требует от туристов справки об отсутствии коронавируса, а в других странах достаточно будет измерять температуру тела при пересечении границы.
«Где-то есть требование скачать приложение, которое позволяет понимать, где турист находится. Часть стран требует заполнения специальных анкет на границе. Это все было бы возможно, если бы мы могли туда долететь», - добавила представитель АТОР.
«К концу июня ожидается обновление списка стран в Испании, завтра-послезавтра Италия обещала обнародовать обновленный список стран, откуда они будут принимать туристов. По предварительной информации, Россия может войти в этот список», - отметила Майя Ломидзе.
Напомним, ранее сообщалось о готовности Венгрии с 15 июля открыть свои границы для российских туристов, однако позже в посольстве страны эту информацию опровергли.