Московские власти планируют к сентябрю полностью ликвидировать троллейбусы
Любимые многими москвичами троллейбусы могут полностью исчезнуть к сентябрю текущего года. На сегодняшний день в столице осталось всего 10 троллейбусных маршрутов, а полностью проект «Московский троллейбус» будет закрыт к началу осени
Любимые многими москвичами троллейбусы могут полностью исчезнуть к сентябрю текущего года. На сегодняшний день в столице осталось всего 10 троллейбусных маршрутов, а полностью проект «Московский троллейбус» будет закрыт к началу осени.
Источники «Общей газеты» сообщают, что в Департаменте транспорта Москвы уже готово постановление о демонтаже контактной троллейбусной сети. Документ проходит под грифом для служебного пользования, чтобы о нем раньше времени не узнали СМИ.
В соответствии с п. 1.2.1 Протокола совещания столичного Департамента транспорта №61-07-759/9 от 16 сентября 2019 г., принято решение о полной ликвидации троллейбусного движения в г. Москве с демонтажом контактной сети к «сентябрю 2020 года» (1), что идет в разрез с решением Правительства РФ о поддержке троллейбусных перевозок (см ответ комитета ГД по транспорту №313-24/145 от 19 марта 2020 г) и поручением Президента РФ о наращивании производства троллейбусов на «Энгельском заводе электрического транспорта» (до 300 ед.). При этом в соответствии с п 2.1.3 Протокола в Москве идет массовая реконструкция контактной троллейбусной сети.
Немаловажный факт, что техн/эконом обоснования (ТЭО) ликвидации Московского троллейбуса от проектной организации в Протоколе не представлено, а публичные слушания не проводились. При этом в рамках компании «Москвичи за троллейбус» властям поступили десятки тысяч обращений протий уничтожения троллейбуса.
Демонтаж троллейбусной сети рассчитан на 18 месяцев. Резка проводом начнется в августе. Примечательно, что резать планируют фактически новые провода, так как практически вся троллейбусная сеть была модернизирована.
В связи со сложившейся ситуацией, депутаты Мосгордумы Елена Шувалова, Дмитрий Локтев и Олег Шереметьев обратились к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой провести расследование по факту уничтожения троллейбусной отрасли.
Елена Шувалова отметила, что несколько лет назад глава Дептранса Максим Ликсутов заверял ее, что отмена троллейбусного движения в центре «не подразумевает ликвидации троллейбусов во всем городе». В свою очередь теперь уже бывший прокурор Москвы В.В Чуриков утверждает, что «сохраняется вся инфраструктура электротранспортной сети, необходимая для последующего внедрения современных видов общественного транспорта - электробусов и троллейбусов с увеличенным автономным ходом».
Неоднократные обращения депутатов в мэрию по вопросу уничтожения троллейбусного парка и его инфраструктуры результатов не дали.
Напомним, что троллейбусы московские власти заменяют «модными» электробусами. Чиновники заявляют, что этот вид транспорта является экологичным и эффективным. В реальности же электробусы по сравнению с троллейбусами оказались далеко неэкологичными, а расходы на их содержание очень высокими. Например, на годовое техобслуживание троллейбуса тратится 795,7 тыс. рублей, а электробуса - 2 млн рублей. Общие расходы (годовые затраты на бензин, электричество, инфраструктуру и т.д.) на троллейбус составляют 7,1 млн. рублей, а на электробус - 8,1 млн рублей.