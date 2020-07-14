«Проект» рассказал о заработках Рамзана Кадырова и его правой руки через дружественных бизнесменов
Издание «Проект» опубликовало расследование о заработках главы Чеченской республики Рамзана Кадырова и его правой руки – депутата Госдумы Адама Делимханова. Журналисты выяснили, что они через бизнесменов Руслана Байсарова и Павла Кротова зарабатывают миллионы долларов
Издание «Проект» опубликовало расследование о заработках главы Чеченской республики Рамзана Кадырова и его правой руки – депутата Госдумы Адама Делимханова. Журналисты выяснили, что они через бизнесменов Руслана Байсарова и Павла Кротова зарабатывают миллионы долларов.
В расследовании говорится, что Байсаров и Кротов скупали долги у российских бизнесменов, становились номинальными владельцами различных компаний, а взамен получали покровительство и устойчивые связи с Кремлем.
По данным «Проекта», Павел Кротов выкупил за 600 млн долларов задолженность совладельца «Евроцемента» Филарета Гальчева у его партнера Георгия Краснянского. После завершения сделки г-н Гальчев погасил свою задолженность.
Также Кротов помог решить проблемы бизнесмену Якову Ровнеру, у которого возник конфликт с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Градоначальник планировал построить транспортно-пересадочный узел на участке земли, который принадлежал Ровнеру и на котором тот собирался построить торговый центр. В итоге против Ровнера было возбуждено уголовное дело, а его самого объявили в международный розыск. После вмешательства Кротова спорную землю продали совладельцу группы ПИК Сергею Гордееву, а Павел Кротов получил его сейшельский офшор PVK Investments к тому моменту владел 25% в английской компании McGowan Properties Limited — собственнике того самого спорного участка. Дело против Ровнера было прекращено.
В свою очередь владелец РМК Игорь Алтушкин продал 20% РМК Руслану Байсарову, после того как столкнулся с попыткой недружественного поглощения своей Русской медной компании. Претендентом на бизнес Алтушкин считал миллиардера Искандера Махмудова.
Игорь Алтушкин после сделки по продаже долей получил связи в Кремле, а в обмен якобы должен был финансировать разные социальные и спортивные проекты Рамзана Кадырова.