Эксперты зафиксировали отток населения из крупных городов в села из-за коронавируса
Специалисты РАНХиГС считают, что отток жителей крупных городов в малые города и села может продолжиться в ближайшие месяцы. Кроме того, действующие антикризисные меры могут только лишь увеличить диспропорцию пространственного развития России
Эксперты РАНХиГС предупредили об оттоке населения из крупных городов, которые стали основными очагами коронавирусной инфекции.
В исследовании говорится, что в связи с «бегством» граждан из крупных городов, которое наблюдалась весной 2020 года во время действия карантинных ограничений, эксперты стали критически относиться к ставке на стимулирование агломерационных процессов в государственной политике пространственного развития. Речь идет о стратегии пространственного развития России на период до 2025 года, которая в том числе направлена на развитие малых и средних городов и сел, сообщает РИА Новости.
Специалисты РАНХиГС считают, что отток жителей крупных городов в малые города и села может продолжиться в ближайшие месяцы. Кроме того, действующие антикризисные меры могут только лишь увеличить диспропорцию пространственного развития России.