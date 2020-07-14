В Тюмени сотрудникам перинатального центра незаконно отказали в тестировании на коронавирус
В Тюмени врачей местного перинатального центра отказались тестировать на коронавирус. В региональном управлении Роспотребназора заявили, что медики якобы не входят в приоритетную группу риска
В Тюмени врачей местного перинатального центра отказались тестировать на коронавирус. В региональном управлении Роспотребназора заявили, что медики якобы не входят в приоритетную группу риска.
Глав профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева рассказала «МБХ медиа», что в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области в ответ на их запрос заявили, что «лабораторное обследование целесообразно проводить, исходя из приоритетов групп риска». В приоритетную группу риска входят прибывшие из-за рубежа и имеющие симптомы коронавируса граждане, лица старше 65-лет с симптомами COVID-19 и организованные коллективы детей при подозрении на массовое заболевание с симптомами коронавируса. а вот медработники перинатального центра к группе риска не относятся.
В свою очередь Анастасия Васильева напомнила, что обязанность тестировать врачей на коронавирус регламентируется постановлением главного санитарного врача России Анны Поповой и временными методическими рекомендациями. Согласно этому постановлению, медработники, имеющие риск инфицирования, должны быть тестированы на рабочих местах раз в неделю, при появлении симптомов – в срочном порядке.