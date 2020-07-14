14 июля 12:43
В Сирии трое российских военнослужащих получили ранения в результате диверсии со стороны боевиков
В результате взрыва трое российских военнослужащих получили легкие ранения. Все пострадавшие были оперативно эвакуированы из данного района на российскую авиабазу Хмеймим
В Сирии в результате подрыва самодельного взрывного устройства на пути следования российско-турецкой колонны пострадали трое военнослужащих из РФ.
РИА Новости со ссылкой на российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) сообщает, что боевики подорвали российский патруль во время патрулирование, которое осуществлялось совместного с турецкими военными.
В результате взрыва трое российских военнослужащих получили легкие ранения. Все пострадавшие были оперативно эвакуированы из данного района на российскую авиабазу Хмеймим.
Напомним, что российские и турецкие военные патрулируют курдские районы на севере Сирии с осени 2019 года в рамках октябрьского меморандума о взаимопонимании между Москвой и Анкарой.