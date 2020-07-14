«Русал» предложил сменить менеджмент «Норникеля» из-за двух экологических катастроф
Один из акционеров «Норильского никеля» - компания «Русал» - предложила сменить команду менеджеров ГМК в связи с несколькими авариями на предприятиях, а также перенести головной офис «Норникеля» из Москвы в Норильск
Один из акционеров «Норильского никеля» - компания «Русал» - предложила сменить команду менеджеров ГМК в связи с несколькими авариями на предприятиях, а также перенести головной офис «Норникеля» из Москвы в Норильск.
В заявлении «Русала» говорится, что компания обеспокоена событиями последнего месяца, представляющими собой череду экологических аварий и инцидентов в Норильске. В связи с этим у акционера возникли сомнения в компетентности менеджмента «Норникеля».
«Также возникает вопрос к совету директоров, насколько он способен влиять на происходящее в компании и отдает ли отчет в том, что данная ситуация неминуемо приведет к появлению неприятных вопросов со стороны экологического и инвестиционного сообществ», - говорится в заявлении «Русала».
Компания намерена потребовать от Владимира Потанина как управляющего партнера поменять команду менеджмента, перенести головной офис компании в Норильск и «изменить отношение компании к вопросам экологии и безопасности».
Напомним, в конце мая на ТЭЦ-3 АО «НТЭК» в Норильске произошло разрушение топливного резервуара, в результате чего в почву и водоемы попало 17 тысяч тонн топлива. Ущерб окружающей среде оценили в 148 млрд рублей.
12 июля на предприятии «Норильсктрансгаз» (также как и «НТЭК» входит в «Норникель») на Таймыре из-за разгерметизации трубопровода в почву и водоемы вытекло свыше 44 тонн топлива. Экологи оценили ущерб от этой аварии в 100 млрд рублей.