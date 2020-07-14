14 июля 11:55
Депутата Народного собрания Ингушетии задержали по делу о хищении 17 млн рублей из Фонда социального страхования
Сотрудники ФСБ, МВД и СКР провели обыск в доме депутата Народного собрания Ингушетии Якуба Белхороева. Парламентарий подозревается в хищении 17 млн рублей из Фонда социального страхования
Сотрудники ФСБ, МВД и СКР провели обыск в доме депутата Народного собрания Ингушетии Якуба Белхороева. Парламентарий подозревается в хищении 17 млн рублей из Фонда социального страхования.
Baza сообщает, что следственные действия прошли в особняке депутата в селе Сурхахи Назрановского района. Силовики обнаружили в доме картины, старинные и ценные книги, а также более 200 антикварных часов. Помимо этого, Якуб Белхороев владеет солидным автопарком из 20 иномарок.
Якуба Белхороева задержали в ходе совместной операции сотрудников СКР, ФСБ и МВД России. Силовики подозревают его в том, что он по поддельным документам оформил инвалидность на себя, членов своей семьи и лиц из своего близкого окружения.