СКР возбудил уголовное дело по факту бунта сотрудников подрядной организации «Газпрома»
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту погрома в офисе подрядной организации «Ренейссанс», который устроили рабочие. Поводом для недовольства сотрудников стала невыплата зарплаты в течение трех месяцев
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту погрома в офисе подрядной организации «Ренейссанс», который устроили рабочие. Поводом для недовольства сотрудников стала невыплата зарплаты в течение трех месяцев. Уголовное дело заведено по статье «Участие в массовых беспорядках».
В СКР также сообщили, что по факту сообщений в СМИ о невыплате рабочим зарплаты проводится доследственная проверка.
Глава ведомства Александр Бастрыкин дал поручение докладывать ему ему обо всех обстоятельствах инцидента на строительстве Амурского газоперерабатывающего завода по заказу «Газпрома».
Ранее стало известно, что рабочие ворвались в офис подрядной организации «Ренейссанс» и устроили там погром, повредив технику. Усмирять рабочих пришлось бойцам ОМОН, несколько человек были задержаны.
В компании «Газпром» ситуация с долгами по зарплате перед сотрудниками подрядной организации не прокомментировали.