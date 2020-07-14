Шеф-редактор «МБХ медиа» ушел в отставку из-за обвинений в домогательствах
Несколько девушек в соцсети Twitter обвинили шеф-редактора «МБХ медиа» в неподобающем поведении. Так, в одном из твитов сказано, что Простаков якобы наблюдал за изнасилованием девушки на вечеринке
Шеф‑редактор «МБХ медиа» Сергей Простаков объявил об уходе с занимаемой должности из-за обвинений в домогательствах. «В сложившейся ситуации я не считаю для себя возможным оставаться шеф-редактором «МБХ медиа». Прошу прощения у читателей, коллег и друзей — у всех, кого я подвел», - написал Простаков в Telegram.
Несколько девушек в соцсети Twitter обвинили шеф-редактора «МБХ медиа» в неподобающем поведении. Так, в одном из твитов сказано, что Простаков якобы наблюдал за изнасилованием девушки на вечеринке. Журналист на это заявил, что ту ночь вообще не помнит, хотя «алкоголь не является оправданием».
Простаков попросил прощения у «всех девушек, которых обижал», и которым его «поведение показалось оскорбительным». «Я искренне раскаиваюсь в том, что я так себя вел с вами. Я никогда не хотел никого обидеть или оскорбить. Проблема была в неумении строить уважительные и равные коммуникации», - отметил шеф-редактор «МБХ медиа».