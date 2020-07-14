14 июля 10:49
В России за прошедшие сутки выявили еще 6 248 заболевших коронавирусом
В России за прошедшие сутки выявили 6 248 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего за весь период было зарегистрировано 739 947 заболевших, из которых 512 825 человек уже полностью излечились
Фото: nation-news.ru
В России за прошедшие сутки выявили 6 248 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего за весь период было зарегистрировано 739 947 заболевших, из которых 512 825 человек уже полностью излечились.
Число умерших от коронавируса выросло на 175 человек и составило 11 614 человек
В Москве за сутки зарегистрировано 613 новых случаев заражения COVID-19, в Московской области – 198, в Санкт-Петербурге – 281, в Нижегородской области – 193, в Свердловской области – 245, в Ханты-Мансийском АО – 268, в Иркутской области – 198, в Ямало-Ненецком АО – 211.