Мэр Хабаровска назвал митинги в поддержку Сергея Фургала «противозаконными и губительными»
Мэр Хабаровска и член «Единой России» Сергей Кравчук назвал продолжающиеся в городе митинги в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала «противозаконными и губительными»
Мэр Хабаровска и член «Единой России» Сергей Кравчук назвал продолжающиеся в городе митинги в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала «противозаконными и губительными».
«Такие митинги в городе не нужны. Они противозаконны и пагубно влияют на здоровье всех тех, кто принимает в них участие. Ведь по статистике один носитель коронавируса заражает шестерых-семерых в толпе», - заявил мэр, слова которого приводит портал DVhab.ru.
В правительстве Хабаровского края также заявили, что ожидают всплеска заболеваемости коронавирусом после несанкционированных митингов в поддержку Сергея Фургала. Власти заявили, что в крае уже сейчас фиксируется рост числа заразившихся коронавирусом, а имеющаяся динамика «заставляет рассматривать вариант возвращения к более жесткому сценарию ограничений».