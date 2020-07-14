В Департаменте здравоохранения Москвы сообщили о росте смертности в июне
Департамент здравоохранения Москвы сообщил о росте смертности в июне текущего года. Органы власти зарегистрировали в прошлом месяце 13 128 смертей, что на 3 687 случаев больше, чем в июне прошлых лет
Департамент здравоохранения Москвы сообщил о росте смертности в июне текущего года. Органы власти зарегистрировали в прошлом месяце 13 128 смертей, что на 3 687 случаев больше, чем в июне прошлых лет.
По данным ведомства, в июне 2020 года коронавирусная инфекция стала основной причиной смерти у 1605 москвичей. Еще 1803 человека скончались от «иных причин», хотя и имели положительный тест на коронавирус. В мае таких случаев было 2757 и 2503 соответственно.
Летальность от коронавируса в Москве за весь период эпидемии COVID-19 в России составила 2,3%, если учитывать только случаи, где он явился основной причиной смерти. Если учитывать все случаи, где COVID-19 выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания, то смертность бы составила 4,6%.
Согласно данным оперативно штаба по контролю за распространением коронавируса, в Москве за весь период наблюдения зарегистрировано 230 029 случаев заражения этой инфекцией. Скончались от коронавируса 4 168 человек.