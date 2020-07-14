В Чехии связали дело против Ивана Сафронова с высылкой из страны российских дипломатов
Бывший глава военной разведки Чехии Андор Шандор связал дело о госизмене против журналиста Ивана Сафронова с недавней высылкой из страны российских дипломатов
Бывший глава военной разведки Чехии Андор Шандор связал дело о госизмене против журналиста Ивана Сафронова с недавней высылкой из страны российских дипломатов.
В интервью Русской службе ВВС разведчик сообщил, что арест Ивана Сафронова является продолжением истории с рицином. Напомним, чешские спецслужбы заподозрили Россию в подготовке покушения с помощью яда на чешских чиновников, ответственных за демонтаж памятника советскому маршалу Коневу в Праге. После этого чешские власти решили выслать из страны двух российских дипломатов.
По мнению г-на Шандора, такое решение могло быть принято из-за того, что страны не смогли договориться на дипломатическом уровне. Кроме того, отношения стран мог ухудшить и ультиматум главы МИД России Сергея Лаврова о возращении памятника советскому маршалу Ивану Коневу.
Военный разведчик отметил, что ФСБ утверждает, что Иван Сафронов якобы был завербован чешскими спецслужбами в 2012 году, однако арестовали его только спустя 8 лет и через месяц после депортации российских дипломатов.
Напомним, по версии следствия, Иван Сафронов собирал и передавал спецслужбам Чехии секретную информацию о военных разработках России «из корыстных побуждений». Сам журналист обвинение в госизмене отрицает, а многие российские СМИ выступили в его поддержку.