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14 июля 04:16

В Норильске диспетчер «скорой помощи» сообщила пациентке с COVID-19, что «медиков уже не осталось»

В Норильске диспетчер «скорой помощи» отказалось принимать вызов девушки с симптомами коронавирусной инфекцией. Пациентке ответили, что врачей в городе почти уже не осталось

В Норильске диспетчер «скорой помощи» сообщила пациентке с COVID-19, что «медиков уже не осталось»
Фото: sgnorilsk.ru

В Норильске диспетчер «скорой помощи» отказалось принимать вызов девушки с симптомами коронавирусной инфекцией. Пациентке ответили, что врачей в городе почти уже не осталось.

Как сообщает ТВК, диспетчер «скорой» объяснила отказ в госпитализации тем, что медикам дали приказ не ездить на вызовы. «Нам запретили, есть приказ. Уже медиков не осталось в городе. Я сейчас бригаду на амбразуру кину? Они и так уже не заезжают, ноги еле передвигают», - сообщила сотрудница.

Также диспетчер сообщила девушке, что у местных медиков нет тестов на коронавирус, поэтому помочь ей они не могут.

В мэрии Норильска и региональном Минздраве подтвердили подлинность записи телефонного разговора, но заверили, что никакого приказа с запретом «скорой» выезжать на вызовы не существует. Чиновники слова диспетчера объяснили нервным срывом от усталости.

«Врачи города работают в напряженном, но штатном режиме», - заявили в Минздраве.

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