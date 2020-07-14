В Норильске диспетчер «скорой помощи» сообщила пациентке с COVID-19, что «медиков уже не осталось»
В Норильске диспетчер «скорой помощи» отказалось принимать вызов девушки с симптомами коронавирусной инфекцией. Пациентке ответили, что врачей в городе почти уже не осталось
В Норильске диспетчер «скорой помощи» отказалось принимать вызов девушки с симптомами коронавирусной инфекцией. Пациентке ответили, что врачей в городе почти уже не осталось.
Как сообщает ТВК, диспетчер «скорой» объяснила отказ в госпитализации тем, что медикам дали приказ не ездить на вызовы. «Нам запретили, есть приказ. Уже медиков не осталось в городе. Я сейчас бригаду на амбразуру кину? Они и так уже не заезжают, ноги еле передвигают», - сообщила сотрудница.
Также диспетчер сообщила девушке, что у местных медиков нет тестов на коронавирус, поэтому помочь ей они не могут.
В мэрии Норильска и региональном Минздраве подтвердили подлинность записи телефонного разговора, но заверили, что никакого приказа с запретом «скорой» выезжать на вызовы не существует. Чиновники слова диспетчера объяснили нервным срывом от усталости.
«Врачи города работают в напряженном, но штатном режиме», - заявили в Минздраве.