Ущерб от разлива топлива на Таймыре по вине «Норильсктрансгаза» оценили в 100 млн рублей
Экологи из организации «Гринпис» оценили ущерб окружающей среде от разлива топлива в поселке Тухард Таймырского района Красноярского края минимум в 100 млн рублей
Экологи из организации «Гринпис» оценили ущерб окружающей среде от разлива топлива в поселке Тухард Таймырского района Красноярского края минимум в 100 млн рублей.
Проектный директор «Гринпис» Владимир Чупров в беседе с «МБХ медиа» заявил, что если брать за основу методику расчета экологического ущерба и предположить, что все 44 тонны нефтепродуктов попали в озеро, то размер ущерба экологии может превысить 100 млн рублей.
Эколог отметил, что происходящие одна за одной аварии подтверждают необходимость модернизации российской экономики, особенно в условиях «растущих рисков в связи с изменением климата».
Напомним, на таймырском предприятии АО «Норильсктрансгаз» (входит в ГМК «Норникель») произошла разгерметизации трубопровода при перекачке авиационного топлива. В результате аварии вылилось 44 тонны авиационного топлива, которое попало в топливо. Сейчас в поселке Тухард действует режим ЧС.
Это уже вторая крупная авария на предприятиях «Норильского никеля» за последнее время. В конце мая в Норильске из-за аварии на ТЭЦ-3 АО «НТЭК» в почву и водоемы вытекло 17 тысяч тонн нефтепродуктов. Ущерб от этой аварии оценили в 148 млрд рублей.