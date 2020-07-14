14 июля 02:45
Роспотребнадзор отменил для возвращающихся на родину россиян 14-дневный карантин
Роспотребнадзор отменил 14-дневный карантин для российских граждан, которые возвращаются домой из других стран. Вместо соблюдения обязательного режима самоизоляции россияне должны будут после приезда в трехдневный срок сдать тест на коронавирус
Роспотребнадзор отменил 14-дневный карантин для российских граждан, которые возвращаются домой из других стран. Вместо соблюдения обязательного режима самоизоляции россияне должны будут после приезда в трехдневный срок сдать тест на коронавирус.
Иностранным гражданам необходимо иметь с собой результат теста на коронавирус или сделать его в течение трех дней с момента прибытия в России, сообщает ТАСС.
При этом вице-премьер Татьяна Голикова ранее заявляла, что вернувшиеся из-за границы россияне после возобновления международного авиасообщения смогут пройти тестирование на коронавирус сразу по прибытии на родину.