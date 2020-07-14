Пресс-секретаря «Альянса врачей» задержали и отправили служить в Архангельск
Пресс-секретаря независимого профсоюза «Альянс врачей» Ивана Коновалова задержали, после чего связь с ним пропала. Позже выяснилось, что молодого человека оперативно отправили служить родине в воинскую часть в Архангельске
Пресс-секретаря независимого профсоюза «Альянс врачей» Ивана Коновалова задержали, после чего связь с ним пропала. Позже выяснилось, что молодого человека оперативно отправили служить родине в воинскую часть в Архангельске.
Председатель «Альянса врачей» Анастасия Васильева рассказала «МБХ медиа», что Ивана Коновалова задержали в прошлую пятницу в Туле. Молодой человек прописан в Москве, а никаких повесток он не получал. «Просто взяли, сразу медицинское освидетельствование. Связь с ним пропала, мы не знали, где он, потом удалось узнать, что он летит в Архангельск в этот же день», - сообщила Васильева.
Глава «Альянса врачей» напомнила, что для всех призывников сейчас обязательны мазки на коронавирус, а также анализы на гепатит, ВИЧ и сифилис. В случае с Коноваловым этого сделано не было, что является нарушением.
Это уже не первое похищение представителей оппозиции с целью отправить их в армию. В конце декабря 2019 года был похищен менеджер проектов Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Руслан Шаведдинов. Долгое время с ним не было связи, после чего выяснилось, что он находится в воинской части на архипелаге Новая Земля в Северном Ледовитом океане.
В июне 2020 года сотрудника ФБК Артема Ионова также похитили и отправили служить на Чукотку. При этом молодой человек не годен к службе из-за астмы.