Совет торговых центров сообщил об угрозе закрытия четверти объектов из-за карантинных ограничений
Российский совет объединяющий владельцев ТРЦ, предупредил о возможном закрытии четверти всех объектов по стране из-за бедственного положения в связи с введением ограничений на фоне пандемии
Российский совет торговых центров, объединяющий владельцев ТРЦ, предупредил о возможном закрытии четверти всех объектов по стране из-за бедственного положения в связи с введением ограничений на фоне пандемии коронавируса.
В заявлении организации говорится, что доходов у торговых центров практически нет, а продажам еще придется долго восстанавливаться. «Отрасль не получила от государства ни субсидий, ни компенсаций недополученного арендного дохода, а рассмотрения всех предложений о поддержке отрасли неизменно завершаются отказами», - заявили в совете торговых центров.
Представители РСТЦ обратились в правительство с просьбой предоставить субсидии, а также льготы и отсрочки по федеральным и региональным налогам, сообщает РБК.
Ответа от кабинета министров пока не последовало.
Напомним, что в России торговые центры из-за пандемии коронавируса были закрыты в конце марта. Открываться они начали только в июне, однако работать приходится в ограниченном режиме.