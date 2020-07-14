Следственные органы отказались заводить дело на клинику, где тайно провели операцию по женскому обрезанию
Телеграмм-канал «Комсомольской правды» сообщает, что в действиях медицинского учреждения не увидели преступления, однако бывший врач Изаня Нальгиева, которая и проводила операцию, сейчас находится под следствием
Правоохранительные органы отказались возбуждать уголовное дело против клиники в Ингушетии, в которой тайно было сделано обрезание несовершеннолетней девочке.
Телеграмм-канал «Комсомольской правды» сообщает, что в действиях медицинского учреждения не увидели преступления, однако бывший врач Изаня Нальгиева, которая и проводила операцию, сейчас находится под следствием.
По данным издания, об инциденте стало известно в мае 2020 года. Родители пострадавшей девочки развелись, но ребенок остался с матерью. Женщина вместе с дочерью и сыном проживала в Грозном. Однажды отец позвал детей в гости к себе в Магас, а его вторая жена отвела девочку на операцию по обрезанию. Старший сын позвонил матери и сказал, что его сестре стало плохо. Тогда мать узнала о проведении женского обрезания без ее ведома.
Врач Изаня Нальгиева заявила в суде, что девочка болела, поэтому ей было необходимо срочное медицинское вмешательство. Мать пострадавшей заявила, что в клинике у мачехи не попросили никаких документов, а после операции девочку с повязкой на гениталиях отправили на маршрутке домой.
Следствие возбудило в отношении врача уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью. После этого администрация клиники предоставила медицинскую карту, в которую вписали болезни девочки, которые якобы требуют незамедлительной операции.
Повторная медэкспертиза установила, что ребенку была проведена калечащая операция по обрезанию женских половых органов, однако против администрации клиники дело заводить не стали.
Напомним, что в 2018 году в Москве обнаружили частную клинику, сотрудники которой проводили женское обрезание девочкам в возрасте от 5 до 12 лет. В ходе проверки выяснилось, что учреждение работало с грубыми нарушениями.