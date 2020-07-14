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14 июля 00:41

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики ушел в отставку

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко написал заявление об уходе с занимаемой должности. В связи с его увольнением все руководство спортивной федерации должны быть переизбрано

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики ушел в отставку

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко написал заявление об уходе с занимаемой должности. В связи с его увольнением все руководство спортивной федерации должны быть переизбрано.

Вам Евгений Юрченко выразил надежду на то, что новый руководитель ВФЛА сможет улучшить отношения с World Athletics (Международная легкоатлетическая ассоциация) и привлечь дополнительное финансирование для развития федерации, сообщают «Ведомости».

Напомним, что 1 июля истек срок выплаты ВФЛА штрафа Международной легкоатлетической ассоциации. Тогда г-н Юрченко заявил, что из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса у федерации нет денег на оплату штрафа.

В свою очередь World Athletics приостановила выдачу нейтрального статуса российским легкоатлетам для выступления на международных соревнованиях. Некоторые легкоатлеты в этой связи задумались о смене своего спортивного гражданства.

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