Президент Всероссийской федерации легкой атлетики ушел в отставку
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко написал заявление об уходе с занимаемой должности. В связи с его увольнением все руководство спортивной федерации должны быть переизбрано
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко написал заявление об уходе с занимаемой должности. В связи с его увольнением все руководство спортивной федерации должны быть переизбрано.
Вам Евгений Юрченко выразил надежду на то, что новый руководитель ВФЛА сможет улучшить отношения с World Athletics (Международная легкоатлетическая ассоциация) и привлечь дополнительное финансирование для развития федерации, сообщают «Ведомости».
Напомним, что 1 июля истек срок выплаты ВФЛА штрафа Международной легкоатлетической ассоциации. Тогда г-н Юрченко заявил, что из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса у федерации нет денег на оплату штрафа.
В свою очередь World Athletics приостановила выдачу нейтрального статуса российским легкоатлетам для выступления на международных соревнованиях. Некоторые легкоатлеты в этой связи задумались о смене своего спортивного гражданства.