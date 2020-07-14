Владельцы британского паба заставили посетителей соблюдать дистанцию с помощью разрядов тока
Владельцы паба The Star Inn, который располагается в британском графстве Корнуолл, для соблюдения социальной дистанции посетителями, установили около барной стойки электрическое ограждение - проволоку под напряжением тока
Владельцы паба The Star Inn, который располагается в британском графстве Корнуолл, для соблюдения социальной дистанции посетителями, установили около барной стойки электрическое ограждение - проволоку под напряжением тока.
Владельцы паба сообщили изданию Cornwall live, что на такую меру они были вынуждены пойти из-за того, что граждане отказываются соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра, а сотрудники «устали их об этом просить». В заведении пытались ставить таблички с предупреждениями, но это не сработало.
«Раньше люди не соблюдали социальную дистанцию, они просто делали все, что вздумается - так что, их надо направлять. Это для общей безопасности», - сообщили один из управляющих The Star Inn Джонни Макфадден.
Ранее сообщалось, что в некоторых графствах власти снова закрыли пабы из-за того, что несколько сотрудников и посетителей заразились коронавирусом. Владельцы заведений посетовали, что во всем виновато нежелание людей соблюдать дистанцию.