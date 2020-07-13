13 июля 18:49
«Турецкие авиалинии» планируют возобновить полеты в Россию с 1 августа
В сообщении авиакомпании отмечается, что полеты возобновляются «в результате кропотливой работы с национальными и международными органами здравоохранения»
Авиакомпания Turkish Airlines («Турецкие авиалинии») сообщила о планах возобновить авиарейсы в Россию с 1 августа.
Перевозчик планирует летать в Москву, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Казань, Сочи и Краснодар. В Москву будет по 14 рейсов в день.
В сообщении авиакомпании отмечается, что полеты возобновляются «в результате кропотливой работы с национальными и международными органами здравоохранения», сообщает «Дождь».
Напомним, что российские власти собираются 15 июля начать переговоры с иностранными государствами о возобновлении международного авиасообщения, которое было прервано из-за пандемии коронавируса.