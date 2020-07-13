Управделами президента задним числом подписало контракты на трансляцию парадов победы
Управделами президента РФ задним числом подписало госконтракт с ВГТРК на трансляцию парадов победы в ряде городов, которые прошли 24 июня. Речь идет о праздничных мероприятиях во Владивостоке, Волгограде, Калининграде, Мурманске, Севастополе и Петербурге
Управление делами президента РФ задним числом подписало госконтракт с ВГТРК на трансляцию парадов победы в ряде городов, которые прошли 24 июня. Речь идет о праздничных мероприятиях во Владивостоке, Волгограде, Калининграде, Мурманске, Севастополе и Санкт-Петербурге.
Также задним числом был подписан контракт на обеспечение оборудованием пресс-центра стоимостью 115 млн рублей.
Согласно порталу госзакупок, конкурс среди потенциальных поставщиков услуги не проводился, а госконтракт был заключен в рамках закупки у единственного поставщика. В тендерной документации указывается, что заключение контракта с без проведения аукциона объясняется двумя распоряжениями президента РФ № 257 от 8 августа 2019 года и № 84 от 20 марта 2020 года. Правда найти такие документы в открытом доступе не удалось.
ВГТРК должна была транслировать не только военные парады в регионах, но и «основные мероприятия», например, открытие мемориала во Ржеве и концерт на Мамаевом кургане. Только трансляция праздничного концерта обошлась бюджету в 34,9 млн рублей. Для сравнения на трансляцию военного парада в Калининграде было потрачено 8,62 млн рублей, в Мурманске - 8 млн рублей, а в Санкт-Петербурге - 30 тыс. рублей, сообщает Znak.com.
Кроме того, в смете указаны прибыль гоударственной телерадиокомпании в размере 6,2 млн рублей, командировочные – в 2 млн рублей и накладные расходы компании – в 7,4 млн рублей.
В «Трансперенси Интернешнл — Россия» отметили, что срок выполнения работ не может быть раньше, чем дата заключения госконтракта. Таким образом, подписание договоров задним числом является нарушением.