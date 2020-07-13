Суд отклонил иск парализованной москвички к мэрии из-за незаконного штрафа за нарушение режима самоизоляции
Пресненский райсуд Москвы отклонил иск профессора РУДН Ирины Карабулатовой к мэрии из-за штрафа за нарушение режима самоизоляции
Пресненский райсуд Москвы отклонил иск профессора РУДН Ирины Карабулатовой, частично парализованной после травмы, к мэрии из-за штрафа за нарушение режима самоизоляции. Женщина требовала от столичных властей миллион рублей в качестве компенсации за причиненные ей моральные страдания.
Представитель Ирины Карабулатовой сообщил «МБХ медиа», что женщина парализована на 90%. Ее вывезли из дома на машине «скорой помощи», а сама она свою квартиру не покидала и сделать этого физически не могла.
«Штрафы, выписанные ей, нанесли ей моральный и физический ущерб. После того, как она о них узнала, ей стало резко хуже, это доказывает заключение невролога. К тому же ей нанесли моральный ущерб заявления [министра правительства Москвы] Немерюка в эфире «Эха Москвы»», - сообщил адвокат.
Ранее Алексей Немерюк заявил, что приложение «Социальный мониторинг» было установлено на телефоне сына Карабулатовой, который и выходил из дома.
Ирина Карабулатова с конца апреля лечилась от острой респираторно-вирусной инфекции и подписала бумаги о соблюдении режима самоизоляции. 11 мая она получила первый штраф о нарушении режима «самоизоляции» в 4 тысячи рублей и написала об этом в Facebook. После сообщений в СМИ женщине позвонили из Главконтроля и пообещали отменить штраф. Однако сразу же после этого профессору пришел второй штраф за нарушение режима самоизоляции.
Решение об отмене штрафов от Главконтроля Ирина Карабулатова получила только 28 мая.