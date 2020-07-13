В Москве полиция задержала противников строительства Юго-Восточной хорды
В Москве полицейские задержали около станции МЦД «Курьяново» противников строительства Юго-Восточной хорды, которая затрагивает старые могильники с радиоактивными отходами
В Москве полицейские задержали около станции МЦД «Курьяново» противников строительства Юго-Восточной хорды, которая затрагивает старые могильники с радиоактивными отходами. По данным «ОВД-Инфо», силовики задержали восемь человек, включая женщину с маленьким ребенком.
Позже одна из задержанных Оксана Милашина сообщила, что всех уже отпустили из отделения полиции. Правоохранители объяснили задержание «ориентировкой». По их словам, якобы возле подозрительного автомобиля собираются подозрительные граждане.
Муниципальный депутат района Печатники Сергей Власов рассказал «Медиазоне», что станцию «Курьяново» должен открывать мэр Москвы Сергей Собянин. Судя по всему, это и стало причиной задержания активистов.
Противники строительства Юго-Восточной хорды приехали к станции до ее открытия на микроавтобусе с надписью «Оборона склона». Неизвестные прокололи колеса машины, а когда активисты вызвали полицейских, то сами и были задержаны.