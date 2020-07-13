Лишенный сана отец Сергий потребовал от Владимира Путина передать ему президентские полномочия
Отец Сергий (Николай Романов), которого церковный суд ранее постановил лишить сана, предложил Владимиру Путину передать ему полномочия президента страны. Священнослужитель пообещал навести порядок за три дня
Отец Сергий (Николай Романов), которого церковный суд ранее постановил лишить сана, предложил Владимиру Путину передать ему полномочия президента страны. Священнослужитель пообещал навести порядок за три дня.
В своем видеообращении отец Сергий заявил, что в случае отказа передать ему полномочия президента он объявит Владимиру Путину и главе РПЦ патриарху Кириллу духовную войну.
«Будьте внимательны: ни крови, ни майданов, ни революций не будет. Даром получили власть хазарский каганат. Как получил, так и отдашь. Еще раз напоминаю вам сложить свои полномочия. 20 лет вам был дан срок показать, кто правит Россией. Имею власть и силы заявить вам, господин президент России Владимир Владимирович Путин: сложите свои полномочия. В противном случае ты взвешен и найден легким и дни твои сочтены. Жду вашего покаяния с патриархом Кириллом Гундяевым», - заявил отец Сергий.
Бывший схиигумен Сергий также заявил, что протесты в Хабаровске из-за ареста губернатора Сергея Фургала являются «первой ласточкой», а «ласточки по всей России живут, и даже летают над Кремлем».
Схиигумен Сергий был лишен сана за ролики в YouTube с записями проповедей, в которых он заявляет о создании «электронного концлагеря Сатаны», проклинает руководство РПЦ за закрытие храмов в период пандемии коронавируса и выступает против руководства страны.