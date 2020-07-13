«Золотую судью» из Краснодара Елену Хахалеву лишили судейского статуса
Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) лишила судейского статуса Елену Хахалеву из Краснодара, которая от журналистов получила прозвище «золотая судья» после истории с шикарной свадьбой ее дочери
Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) лишила судейского статуса Елену Хахалеву из Краснодара, которая от журналистов получила прозвище «золотая судья» после истории с шикарной свадьбой ее дочери.
«Открытые медиа» сообщают, что ВККС удовлетворила обращение Совета судей о привлечении Елены Хахалевой к дисциплинарной ответственности за многочисленные прогулы. В ходе заседания выяснилось, что судья отсутствовала на работе в общей сложности 128 рабочих дней. Защита Елены Хахалевой заявила, что в эти дни она находилась в командировках с ведома своего руководства.
Елена Хахалева просила закрыть от общественности рассмотрение дисциплинарного дела, мотивировав это тем, что находится под госзащитой. Однако ВККС приняла решение проводить заседание в открытом режиме.
Судья из Краснодарского края стала известна на всю страну после того, как адвокат Сергей Жорин сообщил о свадьбе ее дочери и сотрудника Следственного комитета, на которую было потрачено около 2 млн евро. Жорин сообщил, что гостей на празднике развлекали звезды российского шоу-бизнеса.
Сама Елена Хахалева заявила, что свадьба обошлась в 3-4 млн рублей, а все расходы оплатил отец невесты. Артисты же были на празднике якобы в качестве гостей, и гонорар им не платили.