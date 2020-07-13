Защита губернатора Сергея Фургала обжаловала решение о его аресте
«Защитой подана апелляционная жалоба на заключение Фургала под стражу с просьбой изменить ему меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей», - сообщил адвокат Борис Кожемякин
Адвокаты хабаровского губернатора Сергея Фургала обжаловали решение суда о заключении его под арест на два месяца.
«Защитой подана апелляционная жалоба на заключение Фургала под стражу с просьбой изменить ему меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей», - сообщил агентству ТАСС адвокат Борис Кожемякин.
Напомним, что губернатор Хабаровского края Сергей Фургал обвиняется в причастности к организации убийств нескольких предпринимателей из Дальнего Востока. Преступления были совершены в начале нулевых годов. Примечательно, что Фургал почти 11 лет был депутатом Госдумы, а претензии к нему появились только после того, как он выиграл губернаторские выборы у ставленника Кремля Вячеслава Шпорта. Кроме того, все кандидаты в депутаты и губернаторы в России проверяются спецслужбами.
В Хабаровском крае уже третьи сутки продолжаются акции протеста в поддержку Сергея Фургала. Люди требуют от Кремля вернуть им губернатора, которого они сами избрали.