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13 июля 13:46

В Ростовской области главарь подпольной ячейки ИГИЛ открыл стрельбу по спецназу ФСБ

В Ростовской области главарь законспирированной ячейки сторонников террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) открыл стрельбу по бойцам спецназа ФСБ России

В Ростовской области главарь подпольной ячейки ИГИЛ открыл стрельбу по спецназу ФСБ

В Ростовской области главарь законспирированной ячейки сторонников террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) открыл стрельбу по бойцам спецназа ФСБ России. Боевик также привел в действие самодельное взрывное устройство.

Силовики открыли ответный огонь, в результате чего нападавший получил смертельные травмы.

В Центре общественных связей ФСБ сообщили РИА Новости, что в составе этой законспирированной ячейки действовали шесть человек – россияне и выходцы из стран Средней Азии. По данным спецслужб, боевики готовили нападения на сотрудников полиции, а также теракты в больницах и образовательных учреждениях.

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