Настоятельница Покровского женского монастыря купила «Мерседес» за 10 млн рублей
Настоятельница Покровского женского монастыря, руководитель гостиниц Русской православной церкви игуменья Феофания (в миру Ольга Мискина) стала обладательницей автомобиля Mercedes-Benz S-класса стоимостью около 10 млн рублей
Настоятельница Покровского женского монастыря, руководитель гостиниц Русской православной церкви игуменья Феофания (в миру Ольга Мискина) стала обладательницей автомобиля Mercedes-Benz S-класса стоимостью около 10 млн рублей.
«Открытые медиа» сообщают, что за последние 13 лет настоятельница сменила как минимум четыре «Мерседеса». Так, ранее монахиня ездила на Mercedes-Benz B170, а до этого — Mercedes-Benz Е320 2002 года выпуска.
Игуменья Феофания уже 25 лет возглавляет Покровский женский монастырь на Таганской улице в Москве, где находятся мощи святой Матроны Московской. Одновременно она управляет православной гимназией в Троице-Лыкове, а в 2015 году стала руководителем пятизвездочной гостиницы «Покровская», построенной по программе гостиниц для паломников. С 2018 года игуменья руководит четырехзвездочной гостиницей «Даниловская» рядом с подворьем патриарха Кирилла.
В 2018 году Феофания получила из рук президента Путина орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.