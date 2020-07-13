13 июля 12:55
Посольство Венгрии опровергло информацию об открытии границ для россиян
Посольство Венгрии в Москве опровергло информацию об открытии границ для российских граждан с 15 июля. Ранее сообщалось, что россиянам для въезда в страну понадобится справка об отсутствии коронавируса или согласие на прохождение 14-дневного карантина
Посольство Венгрии в Москве опровергло информацию об открытии границ для российских граждан с 15 июля. Ранее сообщалось, что россиянам для въезда в страну понадобится справка об отсутствии коронавируса или согласие на прохождение 14-дневного карантина.
В венгерском посольстве сообщили, что СМИ неправильно интерпретировали заявление ведомства и «границы с 15 июля не откроют».
«В данный момент условия ограничения по въезду в страну остаются прежними. Сейчас по туристической визе въезд на территорию Венгрии запрещен. Ранее опубликованные условия въезда, то есть ограничения и условия въезда, остаются неизменными», - говорится в заявлении посольства, которое приводит РБК.