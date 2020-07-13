13 июля 12:40
В Амурской области рабочие газоперерабатывающего завода устроили погром из-за долгов по зарплате
В Амурской области рабочие устроили погром в офисе компании Renaissance Heavy Industries, которая строит газоперерабатывающий завод по заказу «Газпрома»
Фото: gk-energoproekt.ru
В Амурской области рабочие устроили погром в офисе компании Renaissance Heavy Industries, которая строит газоперерабатывающий завод по заказу «Газпрома».
Проект Baza сообщает, что причиной беспорядков стала невыплата зарплаты за три месяца сотрудникам Амурского ГПЗ. Десятки рабочих пришли в офис и стали бить технику. Руководство вызвало ОМОН, после чего силовики разогнали протестующих. Несколько человек задержали.
В пресс-службе Амурского ГПЗ сообщили, что сейчас по факту происшествия в офисе Renaissance Heavy Industries проводится проверка.