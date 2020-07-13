В Москве с 13 июля отменяются практически все карантинные ограничения и запреты
В Москве с 13 июля отменены практически все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. На сегодняшний день в силе остались только запрет на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе и ношение защитных масок в транспорте и общественных местах
В Москве с 13 июля отменены практически все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. На сегодняшний день в силе остались только запрет на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе и ношение защитных масок в транспорте и общественных местах.
С понедельника возобновляют работу детские лагеря, развлекательные центры, аттракционы, секции и кружки. Разрешены любые услуги, дискотеки и вечеринки с загруженностью не более 50%. Возобновляется очное обучение в школах и вузах, занятия в спортивных, музыкальных и художественных школах и на курсах. Абитуриенты и выпускники смогут посетить экзамены, а взрослое население - вернуться на работу в офис.
1 августа планируется открытие кинотеатров, театров и концертных залов при соблюдении условия по 50-процентной загруженности.
Мэр Москвы Сергей Собянин снятие карантинных ограничений объяснил формированием у жителей столицы коллективного иммунитета.