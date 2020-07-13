Германия предложила ввести санкции против России из-за кибератаки на Бундестаг в 2015 году
Германия предложила странам Евросоюза ввести санкции против лиц, причастных к хакерской атаке на Бундестаг. В случае согласования данной инициативы, это будет первый случай введения «киберсанкций»
Германия предложила странам Евросоюза ввести санкции против лиц, причастных к хакерской атаке на Бундестаг в 2015 году. В случае согласования данной инициативы, это будет первый случай введения «киберсанкций».
Механизм санкций за преступления в киберпространстве был согласован странами ЕС в прошлом году и предусматривает введение ограничительных мер в отношении хакеров. Санкции предполагают запрет на въезд в страны ЕС и заморозку активов.
Кибератака на сети Бундестага произошла весной 2015 года. Тогда немецкие депутаты стали получать одинаковые электронные письма, которые содержали вредоносные ссылки. В результате атаки информационная система парламента оказалась парализована на несколько дней.
В осуществлении кибератаки на немецкий парламент подозревают россиянина Дмитрия Бадина, который состоял в хакерской группировке Fancy Bear. Немецкие власти считают, что эта группа связана с российскими спецслужбами.