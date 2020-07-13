В России за сутки выявили 6 537 новых случаев заражения коронавирусом
В России общее число заразившихся коронавирусом выросло до 733 699 человек, из которых на сегодняшний день выздоровели 504 021 человек. За прошедшие сутки было выявлено 6 537 новых случаев заражения
В России общее число заразившихся коронавирусом выросло до 733 699 человек, из которых на сегодняшний день выздоровели 504 021 человек. За прошедшие сутки было выявлено 6 537 новых случаев заражения.
По данным оперативного штаба, скончались от коронавирусной инфекции 104 человека. За весь период наблюдения скончались 11 439 человек.
В Москве за последние сутки было выявлено 672 новых случая заражения, в Московской области – 196, в Санкт-Петербурге – 291, в Нижегородской области – 212, в Свердловской области – 218, в Ханты-Мансийском округе – 270, в Иркутской области – 203, в Ямало-Ненецком АО – 205.
Также сообщается, что в Свердловской области число тяжелобольных c коронавирусом выросло на 28%, а число госпитализированных в реанимацию – на 30%. Количество пациентов на аппаратах ИВЛ выросло на 24%. Всего в области зарегистрировано 16 127 заболевших, сообщает портал E1.ru.