На Таймыре ввели режим ЧС из-за утечки топлива из трубы «Норильсктрансгаза»
Напомним, 12 июля во время осуществления перекачки топлива на склад «Норильсктрансгаза» (входит в «Норильский никель») произошла разгерметизация трубы, в результате чего топливо вылилось на грунт. Объем утечки составил 44 тонны
В Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края введен режим ЧС в связи разливом авиационного топлива в поселке Тухард.
Напомним, 12 июля во время осуществления перекачки топлива на склад «Норильсктрансгаза» (входит в «Норильский никель») произошла разгерметизация трубы, в результате чего топливо вылилось на грунт. Объем утечки составил 44 тонны.
Согласно новым данным, вытекшее топливо попало в озеро площадью порядка 600 квадратных метров.
Местные власти рапортовали, что разлив авиакеросина локализован, распространения нет. В ручье, соединяющем два озера, установлены три боновых заграждения. В месту происшествия также доставлено 830 кг сорбента (всего 1130 кг), начата обработка сорбентами в месте впадения ручья в малое озеро. В ликвидации последствий разлива участвуют 53 человека и 10 единиц техники.
Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии возбудил по факту происшествия уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ».
Напомним, что в конце мая в Норильске в результате аварии на ТЭЦ-3 «Норильско-Таймырской энергетической компании» (входит в «Норникель») в почву и водоемы попало 17 тысяч тонн топлива. Площадь загрязнения оценивается в 180 тыс. квадратных метров.