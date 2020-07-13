13 июля 10:56
В Нижегородской области разбился самолет Ан-2. Есть погибшие
По предварительным данным, Ан-2 задел линию электропередачи и разбился. После удара о землю самолет загорелся. Также проверяются версии о технической неисправности и ошибке пилота
Фото: Сайт ГУ МЧС по Нижегородской области
В Нижегородской области потерпел крушение легкомоторный самолет Ан-2, на борту которого находились два человека.
В Приволжском следственном управлении на транспорте СКР агентству ТАСС сообщили, что в результате авиакатастрофы погиб один человек. Второй был госпитализирован с травмами и ожогами.
По предварительным данным, Ан-2 задел линию электропередачи и разбился. После удара о землю самолет загорелся. Также проверяются версии о технической неисправности и ошибке пилота.
Старший помощник приволжского транспортного прокурора Майя Иванова уточнила, что упавший самолет, по предварительным данным, использовался для обработки полей. Ан-2 принадлежит фирме ООО «Зевс-Авиа».