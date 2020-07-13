Армия Азербайджана нанесла удар по опорному пункту армянской армии
В ночь на 13 июля на границе сохранялась напряженная обстановка. Азербайджанские власти обвинили армянских военных в обстреле мирного населенного пункта из 120-миллиметровых минометов
Вооруженные силы Азербайджана нанесли точечный удар по опорному пункту армянской армии. Накануне на границе двух стран произошла перестрелка.
В Минобороны Азербайджана сообщили РИА Новости, что в ночь на 13 июля на границе сохранялась напряженная обстановка. Азербайджанские власти обвинили армянских военных в обстреле мирного населенного пункта из 120-миллиметровых минометов. Огонь велся по селу Агдам Товузского района.
12 июля также сообщалось о перестрелке на границе с Арменией. Официальный Баку утверждает, что бои начались после того, как подразделения Вооруженных сил Армении подвергли обстрелу позиции армии Азербайджана из артиллерийских установок.
Отметим, что Армения и Азербайджан находятся в состоянии войны с 1992 года из-за того, что Нагорно-Карабахская республика, населенная этническими армянами, объявила о своей независимости от Азербайджана.