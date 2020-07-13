Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу сестер Хачатурян
Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу сестер Хачатурян, которые обвиняются в убийстве своего отца. Ведомство считает, что в данном случае речь идет не о самообороне, а об убийстве по предварительному сговору
Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу сестер Хачатурян, которые обвиняются в убийстве своего отца. Ведомство считает, что в данном случае речь идет не о самообороне, а об убийстве по предварительному сговору.
Материалы в отношении старших сестер Крестины и Ангелины направлены для рассмотрения по существу в Мосгорсуд, а в отношении младшей сестры Марии - в Бутырский районный суд столицы. Мария Хачатурян на момент совершения преступления являлась несовершеннолетней, а кроме того, была признана экспертами невменяемой, сообщает «Интерфакс».
Предполагается, что дело старших сестер будет рассматриваться судом присяжных, а младшей - единолично судьей в Бутырском суде Москвы.
Ранее в Генпрокуратуре настаивали на том, что действия сестер должны квалифицироваться как необходимая оборона, а не убийство. Однако Следственный комитет отказался переквалифицировать дело.
Согласно версии следствия,, 27 июля 2018 года сестры Хачатурян из чувства «острой личной неприязни к своему отцу» нанесли ему удары ножом и молотком по голове, шее и груди. От полученных травм мужчина скончался. Мотивом преступления стала личная неприязнь, обусловленная причинением отцом на протяжении длительного периода времени своим дочерям физических и психических страданий.
Сестрам Хачатурян на момент совершения преступления было 17, 18 и 19 лет.