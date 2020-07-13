Полпред президента в ДФО провел встречу с хабаровскими чиновниками и силовиками из-за протестов
Полномочный представитель президента в Дальневосточном ФО округе и вице-премьер правительства Юрий Трутнев прибыл в Хабаровск с негласным визитом в разгар протестных акций в поддержу арестованного губернатора Сергея Фургала
Полномочный представитель президента в Дальневосточном ФО округе и вице-премьер правительства Юрий Трутнев прибыл в Хабаровск с негласным визитом в разгар протестных акций в поддержу арестованного губернатора Сергея Фургала.
«КоммерсантЪ» сообщает, что Юрий Трутнев в Хабаровске провел встречу с руководителями силовых структур и сотрудниками краевого правительства. Источники издания утверждают, что полпред президента обвинил хабаровских чиновников в организации протестных акций и потребовал немедленного их прекращения. «Трутнев может ощущать угрозу собственной карьере в связи с событиями и может искать компромиссы с местными [элитами]», - отметил источник.
Также сообщается, что на акциях протеста был замечен заместитель полпреда президента в ДФО Григорий Куранов, которого называют кандидатом на пост врио губернатора Хабаровского края.