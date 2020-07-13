Венгрия первой из стран Евросоюза разрешила въезд российским гражданам
Власти Венгрии с 15 июля разрешат въезд в страну российским гражданам, однако им придется предоставить справку об отсутствии у них коронавирусной инфекции. Без справки туристам придется пройти 14-дневный карантин
Власти Венгрии с 15 июля разрешат въезд в страну российским гражданам, однако им придется предоставить справку об отсутствии у них коронавирусной инфекции. Без справки туристам придется пройти 14-дневный карантин.
В посольстве Венгрии в Москве сообщили, что Россия входит в «желтую» зону, и это означает, что гражданам страны разрешат въезд при соблюдении некоторых условий. Если у человека нет подозрения на коронавирус, он должен будет пройти обязательный карантин в течение 14 дней. Однако если турист сможет предоставить результаты двух отрицательных тестов на COVID-19, которые были сделаны за последние пять дней с разницей в 48 часов, то изолироваться на две недели не придется. Справки нужно перевести на венгерский или английский язык.
Иностранным гражданам с видимыми симптомами заражения откажут во въезде в страну.
В «красную» зону вошли Албания, Белоруссия, Молдавия, Босния и Герцеговина, страны Африки, Азии и Южной Америки. Гражданам указанных стран въезд в Венгрию запрещен. Помимо России в «желтой» зоне находятся Болгария, Португалия, Румыния, Швеция, Великобритания, Норвегия, Япония, Китай, Сербия и США.
Отметим, что Венгрия стала первой страной Евросоюза, которая разрешила въезд в страну российским гражданам.