Минтруда одобрило законопроект о возмещении гражданам затрат на организацию удаленной работы
Пакет соответствующих поправок в действующее законодательство подготовили спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава Совета Федерации Валентина Матвиенко
Министерство труда России поддержало парламентский законопроект о возмещения гражданам затрат на организацию удаленной работы. Пакет соответствующих поправок в действующее законодательство подготовили спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Согласно законопроекту, работающие удаленно сотрудники смогут согласовывать с работодателями возмещение затрат на электроэнергию, амортизацию личного компьютера и прочие расходы. Пункты о компенсации можно будет включить в трудовой договор о дистанционной работе и локальные нормативные акты, сообщают «Известия».
Также данные поправки должны защитить сотрудников на удаленке от круглосуточной работы. Володин и Матвиенко предлагают законодательно закрепить такие понятия, как «неприкосновенность времени отдыха» и «время взаимодействия».
Напомним, что из-за пандемии коронавируса и в России многие сотрудники были вынуждены перейти на удаленную работу.