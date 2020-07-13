Жителей Хабаровска после митингов предупредили об опасности массовых акций во время пандемии
После нескольких массовых митингов в Хабаровском крае в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала Министерство здравоохранения России напомнило гражданам об опасности массовых мероприятий во время пандемии коронавируса
После нескольких массовых митингов в Хабаровском крае в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала Министерство здравоохранения России напомнило гражданам об опасности массовых мероприятий во время пандемии коронавируса.
Главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов заявил, что массовые скопления людей способствуют быстрому распространению инфекции.
Инфекционист заявил, что благодаря принятым мерам в стране удалось «обратить развитие эпидемии коронавируса вспять», однако риск распространения инфекции по-прежнему сохраняется.
Чуланов напомнил гражданам, что для предотвращения второй волны коронавируса они должны носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию. Однако любые массовые скопления людей, «в том числе протестные демонстрации и выступления, создают идеальные условия для быстрого распространения вируса», отметил эксперт.