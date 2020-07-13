13 июля 01:47
Сеченовский университет сообщил об окончании клинических испытаний вакцины от COVID-19
Сеченовский университет Москвы сообщил об окончании клинических испытаний вакцины от коронавируса. Препарат испытывали на добровольцах
Фото: online47.ru
Сеченовский университет Москвы сообщил об окончании клинических испытаний вакцины от коронавируса. Препарат испытывали на добровольцах.
Глава Центра клинического изучения лекарственных средств университета и главный исследователь Елена Смолярчук сообщила агентству ТАСС, что испытания показали безопасность вакцины. Добровольцев планируется выписать 15 и 20 июля, но за ними продолжится амбулаторное наблюдение.
Отметим, что клинические исследования вакцины от COVID-19 проводят Национальный центр эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи на базе Сеченовского университета и Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко.